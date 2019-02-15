رسميا.. هذا موعد وملعب مباراة “الكلاسيكو” بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي

حددت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، رسميا موعد ومكان مباراة “الكلاسيكو” التي ستجمع بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي، برسم الجولة 19 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وستقام هذه المباراة يوم الأربعاء 27 فبراير الجاري، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وستنطلق المواجهة على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وستنطلق مباريات هذه الجولة يوم السبت 23 فبراير بمباراتي الكوكب المراكشي أمام المغرب التطواني، واتحاد طنجة أمام الدفاع الحسني الجديدي، كما ستقام مباراتين اثنتين يوم الأحد الذي يليه ستجمعان الوداد بسريع واد زم، وأولمبيك آسفي بمولودية وجدة.

ويوم الإثنين ستقام مباراة يوسفية برشيد والفتح الرباطي، فيما ستختتم الجولة يوم الأربعاء بإجراء ثلاث لقاءات، وهي الجيش أمام الرجاء، أولمبيك خريبكة أمام حسنية أكادير، ونهضة بركان تستضيف شباب الريف الحسيمي.