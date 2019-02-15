رئيس وزراء إسبانيا يعتزم الدعوة لانتخابات مبكرة أواخر أبريل المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحيفة إسبانية إن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث، سيدعو، الجمعة، إلى إجراء انتخابات مبكرة في أواخر أبريل/ نيسان المقبل.

وأضافت صحيفة الباييس اليومية أن خطوة رئيس الوزراء الإسباني إجراء انتخابات مبكرة جاءت بعدما خسر تصويتا مهما بشأن الميزانية.

وحتى الساعة 11:20 ت.غ لم تعلق الحكومة الإسبانية على ما قالته الصحيفة



وقوبل مقترح الموازنة الذي قدمه رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشير بالرفض بعد أن صوت غالبية النواب (191 نائباً من أصل 350) لصالح تعديلات من شأنها عرقلة الموازنة.





وتولى سانتشيث السلطة في يونيو/ حزيران الماضي بعدما أطاح اقتراع بحجب الثقة بحكومة المحافظين السابقة.

والأحد الماضي، دعت ثلاثة أحزاب معارضة في إسبانيا لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد؛ ردًا على قرار الحكومة الإسبانية، الجلوس على طاولة الحوار، مع الأحزاب الكتالونية المطالبة بالانفصال، معتبرة أن رئيس الحكومة بدرو سانشيز "فقد شرعيته".

وتحت شعار "انتخابات مبكرة من أجل إسبانيا موحدة"".. نظّمت أحزاب "الشعب"، و"المواطنين"، و"فوكس" احتجاجات مناهضة للحكومة بالعاصمة مدريد.