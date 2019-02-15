مسؤول ايراني: مشاركة جيل الشباب في مسيرات 11 شباط تصنع المعجزات

أكد امام جمعة طهران المؤقت محمد جواد حاج علي اكبري أن "مشاركة جيل الشباب في مسيرات الذكرى السنوية الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في 11 شباط، تصنع المعجزات"، مضيفا: "انه هذه نعمة كبيرة بحاجة الى الشكر".
ولفت إلى أن "الشعب الايراني جسد الاسبوع الماضي أحد أجمل مظاهر التقوى الجماعية ونتوقع من شعب نجى من قبضة الفرعونيين ويتذوق طعم الحرية والاستقلال ويحقق الكثير من آماله في ضوء إرساء الولاية الإلهية، ويمضي في مسار فتح القمم الكبرى، ان يقوم بشكر جماعي على هذه التقوى الجماعية"، مشيراً إلى أن "الشعب الايراني شعب شاكر ويعرف قدر النعمة وأقولها بفخر أن شعبنا العزيز شعب صبور وشكور".
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