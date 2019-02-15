لوموند: تحقيق في اعتداءات جنسية يستهدف السفير البابوي في فرنسا

كشف مصدر قضائي لصحيفة "لوموند" الفرنسية أن "السفير البابوي في ​فرنسا​ لويجي فينتورا يخضع لتحقيق في اعتداءات جنسية فتحته نيابة ​باريس​ في 24 كانون الثاني". وقالت مصادر متطابقة إن ​بلدية باريس​ أبلغت النيابة بموجب المادة 40 من قانون العقوبات، بأن شابا من كوادرها اشتكى من أن رجل الدين الإيطالي البالغ من العمر 74 عاما، لامسه مرات عدة له خلال حفل في قصر البلدية في 17 كانون الثاني.

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