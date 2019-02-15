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موغيريني بحثت مع بومبيو قضايا دولية في بروكسل

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أعلن مكتب ممثلة ​الاتحاد الأوروبي​ للشؤون الخارجية، ​فيديريكا موغيريني​، أن الأخيرة "التقت وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في العاصمة البلجيكية ​بروكسل​، وبحثا التعاون عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي و​الولايات المتحدة​"، موضحا أن "الجانبان تناولا التحول الديمقراطي في ​فنزويلا​، والجهود الرامية لإيجاد حل سياسي في ​سوريا​ و​أفغانستان​، وتطهير شبه ​الجزيرة​ الكورية من ​السلاح​ النووي، والمستجدات في ​أوكرانيا​ وغربي منطقة ​البلقان​".

ولفت مكتب موغيريني في بيان الى أن "الجانبين أكدا مواصلة ​الاتصالات​ بينهما حيال القضايا المذكورة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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