موغيريني بحثت مع بومبيو قضايا دولية في بروكسل

أعلن مكتب ممثلة ​الاتحاد الأوروبي​ للشؤون الخارجية، ​فيديريكا موغيريني​، أن الأخيرة "التقت وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في العاصمة البلجيكية ​بروكسل​، وبحثا التعاون عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي و​الولايات المتحدة​"، موضحا أن "الجانبان تناولا التحول الديمقراطي في ​فنزويلا​، والجهود الرامية لإيجاد حل سياسي في ​سوريا​ و​أفغانستان​، وتطهير شبه ​الجزيرة​ الكورية من ​السلاح​ النووي، والمستجدات في ​أوكرانيا​ وغربي منطقة ​البلقان​".

ولفت مكتب موغيريني في بيان الى أن "الجانبين أكدا مواصلة ​الاتصالات​ بينهما حيال القضايا المذكورة".