هيئة البث الإسرائيلية: الخارجية البولندية تستدعي سفيرة إسرائيل للتوبيخ

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "​وزارة الخارجية البولندية​ استدعت سفيرة ​تل أبيب​ لدى البلاد أنا آزاري للتوبيخ على خلفية تصريح أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، بعد اختتام مؤتمر ​وارسو​ لاتهامه البولنديين بالتعاون مع النازيين ضد ​اليهود​ إبان الحرب العالمية الثانية".

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