رئيس الوزراء الإسباني يدعو لانتخابات مبكرة في 28 نيسان

أعلنت صحيفة الباييس اليومية إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث سيدعو لإجراء انتخابات مبكرة يوم 28 نيسان بعدما خسر تصويتا مهما بشأن الميزانية. وتولى سانتشيث السلطة في حزيران الماضي بعدما أطاح اقتراع بحجب الثقة بحكومة المحافظين السابقة.

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