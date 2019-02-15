النشرة: اعتصام لأهالي الموقوفين الاسلاميين في مدينة صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان ​اهالي الموقوفين​ الاسلاميين في ​مدينة صيدا​ نظموا اعتصاما عند مستديرة مرجان في صيدا للمطالبة بتحقيق ​العفو العام​ الشامل وذلك بحضور رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في ​لبنان​ الدكتور ​بسام حمود​ ووسط اجراءات امنية مشددة لعناصر ​قوى الامن الداخلي​.

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