فيصل الداوود أعلن عزوفه عن خوض الإنتخابات النيابية للدورات القادمة

أعلن أمين عام "​حركة النضال اللبناني​" العربي ​فيصل الداوود​، في مؤتمر صحافي، عزوفه عن خوض ​الإنتخابات النيابية​ للدورات القادمة، وتكليف شقيقه طارق الداوود استكمال المسيرة السياسية والإنماء والخدمة والتمثيل لأبناء منطقة ​راشيا​ و​البقاع الغربي​.

وشدد على أن "هويتنا ستبقى لبنانية عربية، ولاستمرارية هذا النهج الذي تربينا عليه يهمني أن أعلمكم عن قراري بعدم الترشح للانتخابات النيابية القادمة على أن يترشح أخي طارق بقرار عائلي موحد، سنكون داعمين مساندين له، نعمل بقلب واحد ومعكم يداً واحدة لما فيه خير منطقتنا وأهلنا"، متعهداً كأمين عام حركة النضال اللبناني العربي بمؤسساتها أن "الأبواب ستبقى مفتوحة لكل قاصد لتلبية حاجته قدر المستطاع".