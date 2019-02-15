أفاد ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان الى أنه "بتاريخ 13/2/2019 نشرت إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "FACEBOOK" مقطع فيديو يظهر فيه أحد المواطنين وقد تعرّض بتاريخ 9/2/2019 - على طريق زوطر / قعقعيّة الجسر - للطعن ب​السكاكين​ في وجهه، من قِبل _ ع. ع. و _ م. ع. بسبب خلافات شخصية"، معلنة أنه "نتيجةً للتحريات والمتابعة، تمكنت ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 14/2/2019 من توقيف أحد المشتبه بهما: ع. ع. (مواليد عام 1993، لبناني) وذلك بعد أن غادر مكان إقامته في حي السراي – النبطيّة، وتوارى عن الأنظار ليختبئ في بلدة شيحين"، مشيرة الى أنه "سُلّم إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، والعمل جارٍ لتوقيف المتورط الثاني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: مفرزة استقصاء الجنوب توقف شخصا بجرم محاولة قتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.