النشرة: اعتصام لاهالي المنازل المتضررة في مخيم المية ومية

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان اهالي المنازل المتضررة في ​مخيم المية ومية​، الذين تضرروا من الاشتباكات الاخيرة نظموا اعتصاما أمام مدير ​مكتب الاونروا​ في المخيم، للمطالبة بالتعويض المالي عليهم، مهددين بالتصعيد اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

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