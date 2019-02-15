وزير الثقافة نوه بما تقوم به بلدية كفردبيان للمحافظة على الارث الثقافي للمنطقة

نوه وزير الثقافة ​محمد داوود​ بمبادرة الفنان العالمي راوول بلازيو في إهداء آثار فقرا - كفردبيان عملا فنيا بعنوان WISHPERS OF TIME IN FAQRA. واشار الى "أن هذا الحدث يؤكد اهمية الارث الثقافي ل​لبنان​ عالميا، ويستدعي تشجيع ودعم ​السياحة​ الثقافية، لافتا الى "ان التعاون المرتقب بين الفنان بلازيو والموسيقي اللبناني ميشال ابوفاضل يتوقع ان يكون تحفة فنية" .

كما اثنى الوزير داود على "ما تقوم به بلدية كفردبيان رئيسا واعضاء من جهود حثيثة للمحافظة على الارث الثقافي للمنطقة، واهمية دور البلديات في مختلف المناطق اللبنانية لاقامة فعاليات تبرز جمالية المواقع الاثرية لديها .