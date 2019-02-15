هيئة المبادرة المدنية عين داره تشجّع آل فتوش على نسيان مشروع إسمنت الأرز نهائياً

رحّبت هيئة المبادرة المدنية - عين داره، بإنكار ​آل فتوش​ ملكيتهم ل 8 عقارات في جبل عين داره، مشيرة الى انها تشجعهم على نسيان مشروع ​إسمنت​ الأرز نهائياً.

وأوضحت الهيئة في بيان ان نشر بتاريخ 10/2/2019، على وسائل الإعلام، حديث لآل فتوش يشير الى " أن المدعو عبدالله حداد يوزع صوراً لا علاقة لنا بموقعها "، وبالفعل فقد ظهرت صورة لمقالع الفتوش نهار السبت 9/2/2019 على شاشة MTV، أثناء مقابلة مع منسق هيئة المبادرة المدنية المهندس عبدالله حداد ، وذلك عل شكل حفرة غير قابلة للاستصلاح، على أعماق هائلة في جبل عين داره، حفرها آل فتوش بعد تدميرهم وطحنهم لقمم كان يبلغ إرتفاعها 1700 و 1750 مترا.

ولفت الى إنكار آل فتوش ملكية ​العقارات​ الظاهرة كليا أو جزئيا في الصورة الفوتوغرافية كونهم "لا علاقة لهم بموقعها" كما يدعون، وتبلغ مساحتها التقريبية 700.000 متر مربع. وهي عقارات ملاصقة أو مجاورة للعقار المشاعي المدمّر عين داره 4989 أوالعقارات المشاعية 4324 و4326، وجميعها مدرجة على الخارطة الرسمية ل​محمية أرز الشوف​. وشجّعت آل فتوش على التخلي عن المزيد من العقارات في جبل عين داره، سائلة: إن لم يكن هذا الكرم الحاتمي نابع من عقوبات السجن والغرامات التي تلحظها القوانين لدى ارتكاب جرائم من هذا النوع. وأشار البيان الى ان يضيف آل فتوش في بيانهم أن " المدعو عالله حداد يروج عبر شاشة التلفزة لأرقام كاذبة ". لذلك نعيد تذكيرهم بالأرقام التالية:

- 2000 متر مربع فقط لا غير هي مساحة الترخيص لمقالعهم الصادر عام 94. (​مجلس الوزراء​)

- 16 عقاراً جرت إعادة ترقيمها بطريقة عجيبة عام 96 لكن مساحة الترخيص للمقالع بقيت ثابتة أي 2000 متر مربع. (مجلس الوزراء)

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- شهر 7 /2019 هو تاريخ إنتهاء هذه الرخصة، لكن في هذه الأثناء جرى تدمير عقارات مساحتها التقريبية 820.000 متر مربع (ضمن حدود المخطط التوجيهي، أي بالحد الأدنى وقبل احتساب مساحة المقالع الواقعة ضمن النطاق العقاري لكن خارج حدود المخطط).

- 245/2017 هو رقم قرار ​مجلس الشورى​ الذي وضع حداً لمحاولة شرعنة الجرائم البيئية القائمة في جبل عين داره بحجة إنشاء مصنع إسمنت جعل منه القرار 245 مصنعاً إفتراضياً ممنوع عنه المقالع والإنشاءات والماء والكهرباء.....وممنوع عنه المرفأ الهزلي الذي طلب آل فتوش إنشاءه في جبالنا.

- 4 ملايين (4.000.000) متر مربع من جبل عين داره هي المساحة الإضافية التي كنتم تنوون تدميرها "حتى انتهاء المخزون" في جبل عين داره بحجة إنشاء مصنع الإسمنت الإفتراضي.

- مليار دولار (1.000.000.000 د.أ) هو المبلغ الذي طلبنا مصادرته من حساباتكم، ناتج بيع المواد التي يمنع القانون إستخراجها من الحفرة التي أنشأتموها بعد إزالة القمم.