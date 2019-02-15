عثمان علم الدين: للتكاتف لدعم الحكومة الجديدة بما فيه خير للوطن

شكر النائب ​عثمان علم الدين​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "للأهل والأصدقاء في المنية مدينة رئيس ​الحكومة​ السابق ​رفيق الحريري​ الذين أثبتوا مرة جديدة أنهم أصحاب مبادىء والناس الأوفياء والذين لبوا الدعوة للمشاركة في ​ذكرى 14 شباط​ ، أنا فخور بكم لإحيائكم ذكرى الوفاء لمسيرة الرئيس الشهيد، والتأكيد على الاستمرار مع حامل الأمانة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، ونأمل أن تكون هذه المناسبة فرصة لتلاقي الجميع والتكاتف لدعم الحكومة ​الجديدة​ للقيام بما فيه خير للوطن والمواطن!".

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