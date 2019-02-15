مخزومي: لتعزيز عملية التبادل التجاري على الحدود البرية بين لبنان وسوريا والعراق

ثمن رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب ​فؤاد مخزومي​ اثر لقائه وزير ​النفط​ ​العراق​ي السابق عبد الكريم المالكي العلاقات بين ​لبنان​ والعراق، لافتا "إلى أهمية السوق العراقية التي تعتبر أكبر سوق تجارية مع لبنان"، ومتمنيا أن تتعزز عملية التبادل التجاري على الحدود البرية بين لبنان و​سوريا​ والعراق وسائر ​دول الخليج​ العربي، لا سيما أن العراق يعد شريكا أساسيا في الاستثمارات مع لبنان". كما أمل أن يكون هناك تعاون بين البلدين في قطاع ​النفط والغاز​ أيضا.

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