أسف رئيس" لقاء علماء صور" ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح له للمناكفات التي سادت جلسات مجلس النواب، مطالبا القوى السياسية "بالابتعاد عن السجالات التي لا طائل منها، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، مشددا على ان "هذه الحكومة هي حكومة من كل القوى السياسية، وحصرها في طرف بعينه هو وضع عقبات امامها".
وقال :" إن تأليف الحكومة حصل، والمطلوب الان التآلف بين القوى لمواجهة المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، مؤكدا "ان واقع البلد يفرض على الجميع العمل بكل جدية وشفافية للنهوض بالبلد، مشددا على "ان رفض المساعدات من الاصدقاء يحرم لبنان من فرصة حقيقية لمعالجة ازمات عديدة ابرزها الكهرباء ودعم الجيش" . ورأى "ان مؤتمر "وارسو" الذي دعى له صانعو الارهاب هو مؤتمر تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع الذي جرى فيه خيانة للأمة جمعاء، وهو تمهيد لما سمي صفقة القرن".
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ ياسين: مؤتمر وارسو هو مؤتمر تصفية القضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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