الشيخ ياسين: مؤتمر وارسو هو مؤتمر تصفية القضية الفلسطينية

أسف رئيس" لقاء علماء صور" ومنطقتها العلامة ​الشيخ علي ياسين​ العاملي في تصريح له للمناكفات التي سادت جلسات ​مجلس النواب​، مطالبا القوى السياسية "بالابتعاد عن السجالات التي لا طائل منها، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، مشددا على ان "هذه ​الحكومة​ هي حكومة من كل القوى السياسية، وحصرها في طرف بعينه هو وضع عقبات امامها".

وقال :" إن تأليف الحكومة حصل، والمطلوب الان التآلف بين القوى لمواجهة المرحلة الدقيقة التي يمر بها ​لبنان​ والمنطقة، مؤكدا "ان واقع البلد يفرض على الجميع العمل بكل جدية وشفافية للنهوض بالبلد، مشددا على "ان رفض المساعدات من الاصدقاء يحرم لبنان من فرصة حقيقية لمعالجة ازمات عديدة ابرزها ​الكهرباء​ ودعم ​الجيش​" . ورأى "ان مؤتمر "وارسو" الذي دعى له صانعو ​الارهاب​ هو مؤتمر تصفية ​القضية الفلسطينية​ والتطبيع الذي جرى فيه خيانة للأمة جمعاء، وهو تمهيد لما سمي صفقة القرن".