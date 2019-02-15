حزب سبعة من الكورة: نضيئ اليوم الشموع عن روح زريق وكل مواطن لبناني

نفذ مجلس ​قضاء الكورة​ في "​حزب سبعة​"، بحضور عائلة جورج زريق، وقفة تضامنية أمام مدرسة بكفتين، استنكارا لما حصل مع زريق، الذي كان قد أقدم على حرق نفسه أمام المدرسة لعجزه عن دفع الاقساط المدرسية. وتم الوقوف دقيقة صمت على روح زريق .

وألقى رئيس مجلس قضاء الكورة في حزب سبعة ، ​بسام غنطوس​، كلمة قال فيها "جئنا اليوم لنتضامن مع كل مواطن لبناني وصل لمرحلة الذل والجوع و​الفقر​ بسبب ممارسات السلطة التي تعاقبت على الحكم منذ سنوات ولم تضع ضمن اولوياتها مصلحة المواطن ، الذي بات عاجزا عن تحصيل أبسط حقوقه المعيشية ، رأينا ما حدث لجورج ، وهو ما قد يحدث للكثير من المواطنين".

ولفت إلى أن "صرختنا اليوم هي صرخة وجع على مستقبلنا ومستقبل اولادنا ، فنحن نعيش حالة من القلق مما ينتظرنا غدا ، وهم يعيشون بعالمهم الخاص، يكفي استهتار بنا والمطلوب من أحزاب السلطة إعادة أموال الشعب المنهوبة حتى يتمكن من العيش بكرامة".

و توجه ل​وزارة التربية​، قائلا: "لم يعد من المقبول لعب دور "المتفرج" بل يجب أن تكون الوزارة اللاعب الاساسي بالتعليم"، مشيراً إلى أنه "يعطي برنامج سبعة اولوية للملف التربوي، على الدولة ان تدعم وتطور ​المدارس الرسمية​ باسرع وقت وأن تقوم بتعديل المناهج التعليمية، وعدم التهرب من واجباتها بتحمل جزء من اعباء الزودة على اقساط ​المدارس الخاصة​ لمرحلة انتقالية".