بري: تطبيق القوانين ينهي 90% من الفساد بل يقضي عليه تماما

أشاد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، في حديث صحفي بـ"مضامين الخطاب الذي ألقاه رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ بالأمس في مهرجان ​ذكرى 14 شباط​"، واصفا إياه بـ"المعتدل والجيد والمتفهم لكلام النواب" خلال ​جلسات مناقشة​ ​البيان الوزاري​ للحكومة ​الجديدة​.

وأضاف بري "نحن في المجلس سنمنح اليوم أو غدا على أبعد تقدير الثقة النيابية للحكومة وكلي أمل بأن الكلام الذي سمعناه سوف يتحقق". وإذ جدد "إبداء عزم مجلس النواب بعد الانتهاء من جلسات الثقة على الشروع في عقد جلسات تشريعية ورقابية شهرية ودورية"، نوه رئيس المجلس ب"إعراب رئيس ​الحكومة​ عن اتجاهه إلى تفعيل العمل الحكومي".

وقال: "سررت جدا بكلام رئيس الحكومة الحريري الذي أشار من خلاله إلى أنه سيدعو مجلس الوزراء أحيانا إلى عقد جلستين أو ثلاثة أسبوعيا"، مشددا "على أهمية ما تناوله الحريري في إطار حديثه عن ملف ​مكافحة الفساد​". ورأى ان "تطبيق القوانين كفيل في حد ذاته بإنهاء الفساد في البلد سيما وأنه لا يزال في المجلس 39 قانونا غير مطبقين، وأنا هنا أجزم بأن تطبيق هذه القوانين ينهي 90% من حالة الفساد لا بل أكاد أقول يقضي عليه تماما".