"القوى العاملة" تتابع الحالة الصحية لـ 5 مرضى بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

زار الدكتور إيهاب عبد الحميد قنصل مصر في الرياض، يرافقه الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية، 5 من المواطنين المصريين نزلاء مستشفى الملك خالد الجامعي، والاطمئنان علي حالاتهم الصحية من الفريق الطبي المعالج ومن ذويهم متمنين لهم الشفاء العاجل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة : إن الزيارة جاءت بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية فى كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات في أعمالهم لمساعدتهم ،وتقديم تمنياته للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل لهم.

وأضاف أن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي ياسر غازي ، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع القنصلية ، حيث تم زيارة العديد من الحالات المرضية.

في سياق متصل، تنتهي وزارة القوى العاملة، من قبول طلبات 200 سائق للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية بعد غد الأحد ، وذلك برواتب تصل إلي 2000 ريال سعودي؛ أي ما يوازي 10 آلاف جنيه مصري تقريبًا، فضلًا عن توفير المسكن المؤثث للأعزب، وتأمين 3 وجبات يوميًا، وتأمين طبي شامل، وتوفير زي للعمل، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفي الإجازات السنوية، وفرصة للعمل الإضافي تصل إلى 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الشركة الطالبة تشترط أن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة درجة أولى سارية المفعول، وشهادة بقيادة أتوبيسات، فضلًا عن خبرة في قيادة الاتوبيسات الكبيرة، وحاصل عن شهادة متوسطة على الأقل، ولديه قدر معقول من اللغة الإنجليزية.

وأوضح "سعفان"، أن المستندات المطلوبة هي "شهادة المؤهل الدراسي، صورة من بطاقة الرقم القومي، ومن جواز السفر (إن وجد)، وصور الرخصة، ومن شهادة الخبرة أو كارنية العمل، أو شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة خبرة من نيابات المرور.

وأشار إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية لمدة 18 يوما في القاهرة؛ لمن يقع عليه الاختيار، وستتحمل الشركة الطالبة تكاليف التدريب والإقامة لجميع المتدربين، كما ستتحمل مصاريف الفحوصات الطبية بالكامل، ولن يقوم المتعاقد بدفع أي أتعاب نظير تعاقده أو سفره.

وأوضح أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة، ومقرهاـ 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية ، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.