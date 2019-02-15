البحوث الإسلامية يقرر إقامة معرضًا متنقلًا لإصداراته بمختلف المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع قرر إقامة معرض متنقل لإصداراته العلمية في مختلف محافظات الجمهورية، على أن يستمر في كل محافظة لمدة أسبوع بشكل تدريجي؛ لتشجيع الشباب على القراءة، وتحصينهم من الأفكار المتطرفة.

وأضاف عفيفي - في بيان اليوم الجمعة- أن هدف المعارض هو تثقيف الشباب وخلق تصورات ذهنية صحيحة عن التيارات المتطرفة، خاصة وأن إصدارات المجمع تركز على مجموعة من القضايا والمفاهيم الفكرية المهمة.

وأوضح أن المعارض تقدم ردودا قوية وواضحة على ما تثيره التيارات المتطرفة حول النصوص الشرعية والتي تحاول الالتفاف عليها والاستدلال بها في غير مواضعها، لأجل تحقيق أجندات خاصة تحت شعار الدين.

وأشار إلى أن الإصدارات التي يقدمها المجمع في تلك المعارض بأسعار زهيدة، تمثل جانبا توعويا مهما لفئات وشرائح مجتمعية مختلفة، سواء على مستوى دعم جانب الانتماء الوطني أو تقديم مجموعة من الحلول الواقعية لبعض المشكلات المجتمعية التي تؤثر على مستقبل الأجيال الحالية والقادمة.​