الأحد.. طرح وحدات "جنة" و"سكن مصر" بالمنصورة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة.

وأوضح في بيان اليوم، أن الطرح الأول يتضمن 1512 وحدة سكنية بمشروعي "JANNA"، للإسكان الفاخر، و"سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، وسيتم تسليم الوحدات خلال 12 شهراً.

وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)،http://www.hdb-reservation.com)،> اعتباراً من يوم الأحد 24/2/2019.

وأضاف: مقدم الحجز يبدأ من 70 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).