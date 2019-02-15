الرئيس الصيني يلتقي مسؤولين أميركيين

التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، بالممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بعد مفاوضات رفيعة المستوى تهدف إلى إبرام اتفاق قبيل موعد نهائي لذلك يحل في الأول من مارس آذار.

وظهر شي في صورة فوتوغرافية جرى توزيعها على وسائل الإعلام الأجنبية وهو يصافح لايتهايزر، بينما كان منوتشين يقف وراء زميله.

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