العراق: مقتل 9 دواعش في عملية أمنية غربي الموصل

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى، اليوم الجمعة، مقتل تسعة من عناصر داعش في عملية أمنية شمال غرب الموصل شمال بغداد.

وقال العقيد خضير الجبوري من شرطة نينوى أن "شرطة نينوى نفذت صباح اليوم عملية أمنية جديدة في جبال العطشانة قرب بلدة بادوش شمال غرب الموصل، وتمكنت من قتل تسعة من عناصر داعش وتدمير خمسة أنفاق داخل جبال العطشانة".

وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية نشاطاً لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين.

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