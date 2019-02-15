موسكو تعتقل امرأة جمعت المال لداعش

قوات الأمن الروسية

وكالات:

اعتقلت قوات الأمن الروسية، امرأة من سكان مقاطعة أستراخان بتهمة تنظيم وتزعم خلية سرية نشطت في جمع التبرعات المالية لداعش، في العديد من المناطق والمدن الروسية بما في ذلك موسكو.

وذكر رجال الأمن، أن الموقوفة كانت تعتزم التوجه إلى سوريا للانضمام إلى صفوف داعش والتدرب على أعمال التخريب وتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وقامت الموقوفة، بنشر أرقام الحسابات المصرفية والبطاقات المصرفية،

في القسم المغلق من ماسنجر "تيليغرام"، بهدف جمع التبرعات المالية لتقوم لاحقا بتحويلها إلى المدعو أحمد نابييف. إي، مؤسس صندوق "المهاجرون" الإسلامي، الملقب بـ "أبو عمر ساسيتلنسكي"، الملاحق دوليا بتهمة الإرهاب.

ونشرت المذكورة، في قناة تيليجرام التابعة لها، شرائط مسموعة وفيديو ذات طابع متطرف، في محاولة لتبرير

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الإرهاب.

وشددت هذه المرأة في مراسلاتها، مع المشاركين الآخرين في المجموعة، على ضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرية التامة خلال العمل. ولدى تفتيش بيتها، عثر رجال الأمن على كتب ومنشورات متطرفة وعلى فواتير دفع وبطاقات تسديد مالية وهواتف نقالة مع تطبيقات لتحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية.

وقال رجال المخابرات الروسية، إن الموقوفة لفتت انتباههم، خلال القيام بعملية أمنية خاصة في مدينة موسكو ومقاطعة تومسك، في عام 2018 جرى خلالها ملاحقة خلية نشطت في مجال تمويل الإرهاب وممارسة النشاط الإرهابي