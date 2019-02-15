الإندبندنت: زعيم حزب العمال البريطاني يزور بروكسل لبحث بريكست

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ذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية أن زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، سيزور بروكسل الخميس المقبل لإجراء محادثات بشأن مغادرة بلاده الاتحاد الأوروبي (بريكست) في محاولة لحل الجمود في البرلمان البريطاني بشأن الخروج.
وأوضحت الصحيفة أن كوربين سيلتقي ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، وجاي فيرهوفستاد، كبير مفاوضي الخروج بالبرلمان الأوروبي.
وتأتي الزيارة بعدما أعلن مسئولون بارزون في الاتحاد الأوروبي ترحيبهم بمقترحات حزب العمال لإجراء "بريكست سلس" والذي يضمن احتفاظ بريطانيا بعلاقات
ولفتت الصحيفة إلى أن فيرهوفستاد أعرب عن ترحيبه بالخطاب الذي أرسله كوربين في وقت سابق لرئيسة الوزراء، تيريزا ماي، مطالبًا فيه بالتوصل لحل وسط بين حزبي المحافظين والعمال والبقاء في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة والحفاظ على حقوق العمال بالاتحاد الأوروبي.
يذكر أن كوربين قام بآخر زيارة له في بروكسل في سبتمبر الماضي ، حيث التقى ميشيل بارنييه ومارتن سيلماير، مسئول الخدمة المدنية في المفوضية الأوروبية.
في سياق متصل، أعرب وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم عن استعداد بلاده الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ما لم يصوت البرلمان على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي .
وقالت أندريا - في تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" - "إن الحكومة البريطانية مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ما لم يصوت البرلمان على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من التكتل ".
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