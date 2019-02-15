لبنان يدين هجومًا إرهابيًا استهدف قوات عسكرية هندية بإقليم كشمير

وزارة الخارجية اللبنانية

وكالات:

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، عن ادانتها على الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية جامو وكشمير، على نحو أسفر عن مقتل أكثر من 40 عنصرا من القوات العسكرية الهندية وإصابة عشرات آخرين.

وأكد لبنان - في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم - تضامنه مع الهند، بوصفها دولة صديقة، حكومة وشعبا، ومقدما التعازي لعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الدموي، ومتمنيا الشفاء

العاجل للمصابين.يشار إلى أن الهجوم الإرهابي الذي تم تنفيذه - أمس - في الجانب الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير (المتنازع عليه منذ عقود بين الهند وباكستان) وقع حينما استهدف انتحاري يقود سيارة مفخخة، قافلة عسكرية من قوات الأمن.