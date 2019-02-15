كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي: واشنطن تؤسس "مجموعة عمل" لمواجهة إيران على الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق حسين هريدي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية أولية للدخول في مواجهة شاملة مع إيران خاصة في سوريا ولبنان والخليج، وهو ما دفع واشنطن لعقد مؤتمر وارسو لجمع أكبر قدر من الشركاء سواء العرب، أو الغرب للتحضير للمواجهة العاجلة ضد إيران من الناحية الاستراتيجية.

وأوضح هريدي أن الولايات المتحدة ستعمل على وضع آليات التحالف الدولي ضد ايران، وأن تكون هناك مجموعات عمل مستمرة للبناء على نتائج المؤتمر من أجل إعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط في أقرب وقت.

وأشار هريدي إلى أن الأحداث في المنطقة كبيرة ومتسارعة، ومنطقة الشرق الأوسط المفتاح الرئيس، بل البوابة الحقيقية لتحقيق طموح القوتين العالميتين الأساسيتين، وهما أمريكا وروسيا، وبناء عليه تريد موسكو مساندة إيران لمواجهة الولايات المتحدة.

ودعت مخرجات مؤتمر وارسو إلى ضرورة مواجهة إيران واستمرار الضغط عليها لصد الممارسات التي تنتهجها في المنطقة.