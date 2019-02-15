كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعرقل زيارة "الأمن الدولي" لفلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرقلت الحكومة الإسرائيلية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، مبادرة من فلسطين ودول عربية أخرى، تتمثل في قيام "مجلس الأمن الدولي" بزيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة، للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون اليوم الخميس، إنه تحدث لرئاسة المجلس كي يعرب عن رفض بلاده لهذه المبادرة.

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وأوضح دانون أن إسرائيل مستعدة لاستقبال زيارات فردية من سفراء الأمم المتحدة، لكن ليس في إطار تلك المبادرة الفلسطينية، التي اعتبر أنها تستهدف الترويج "لدعاية كاذبة" ضد بلاده.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الولايات المتحدة، التي تحظى بعضوية دائمة في مجلس الأمن وهي الحليف الأبرز لإسرائيل، عارضت هذه الزيارة أيضاً.

وطرحت هذه المبادرة مطلع الشهر الجاري، على خلفية قرار إسرائيل بإنهاء مهمة (الوجود الدولي المؤقت) في الخليل، والتي تعد إحدى نتائج اتفاقات أوسلو التي في 1994.