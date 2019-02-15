كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة وجرار يجبران "نتنياهو" على البقاء في بولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزوجته إلى قضاء ليلة إضافية في العاصمة البولندية إثر "مشكلة بسيطة" في طائرته، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

واضطر نتانياهو وزوجته لقضاء ليلة في وارسو قبل إقلاعها بقليل، وذلك نتيجة لضرر لحق بطائرته أثناء سحبها على مدرج المطار.

وقالت "أسوشيتد برس" إن جرارا قام بسحب الطائرة على المدرج، بقوة زائدة على ما يبدو، الأمر الذي ألحق بها ضررا، لم يكشف عن حجمه، إلا إنه كان كافيا لعدم السفر بواسطتها.

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ونتيجة لهذا الأمر، عاد نتانياهو وزوجته إلى الفندق، إلى حين إرسال طائرة إسرائيلية بديلة لإعادتهم إلى تل أبيب قبل عطلة السبت، وهي العطلة الدينية في إسرائيل.

أما باقي أعضاء الوفد الإسرائيلي، فظلوا على متن الطائرة بحسب الأسوشيتد برس.

وكان نتانياهو، والوفد المرافق، صعدوا على متن طائرة مستأجرة في وقت مبكر الجمعة، بعد زيارة إلى بولندا استمرت يومين شاركوا خلالها في مؤتمر أمني عالي المستوى برعاية الولايات المتحدة.

يشار إلى أن هذا الحادث يأتي في وقت تحاول فيه حكومة نتانياهو شراء طائرة رسمية لاستخدامات رئيس الوزراء.