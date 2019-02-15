كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب: تفكيك خلية إرهابية مكونة من 5 أشخاص وسط البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، عن تفكيك خلية إرهابية تتكون من خمسة متشددين وسط البلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إنه تم "تفكيك خلية إرهابية، اليوم الجمعة، تتكون من خمسة متشددين تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة".

وذكرت الداخلية المغربية، أن عناصر الخلية الإرهابية من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، وينشطون بمدينة آسفي، وذلك في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي، المحظور في روسيا.

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وكانت المغرب قد أعلنت، في الشهر الماضي، أنه "تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من 13 عنصرا تتراوح أعمارهم بين 22 و44 سنة، من بينهم معتقلان سابقان بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان: "ينشط هؤلاء بكل من قلعة السراغنة وسلا والدار البيضاء والمحمدية، وذلك في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية".

وصادر الأمن، بحسب البيان، أجهزة إلكترونية، وأسلحة بيضاء، وأقنعة، وكتب تمجد الفكر المتطرف، بالإضافة إلى مخطوط مبايعة تنظيم "داعش" الإرهابي، وكذا رسالة خطية على شكل وصية تحرض على القتال، عند توقيف أفراد الخلية.