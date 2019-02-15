فنانة مغربية تتلقى سيارة بـ2 مليار سنتيم في عيد الحب – فيديو

تلقت الفنانة المغربية، مريم حسين، أمس الخميس، هدية باهظة بمناسبة عيد الحب، عبارة عن سيارة فارهة، يبلغ سعرها حوالي 2 المليار سنتيم مغربي.

وشاركت مريم حسين على حسابها في “أنستغرام” صورة، تستعرض فيها السيارة، التي من نوع ”استون مارتن فانكويس“، وهي أحدث سيارة في سلسلة سيارات “DB.”

وكتبت مريم حسين في تعليقها على الصورة: “لقد وصل عيد الحب مع المفاجأة الكبرى”، لكنها لم توضح من صاحب الهدية باهظة السعر.

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وشاركت مريم حسين على حسابها في “سنابشات” مقاطع فيديو لحظة تلقيها الهدية، وقالت إنها سيارة أحلامها.

يذكر أن المغربية مريم حسين مقيمة في الإمارات، وصرحت، أخيرا، أنها تعتبر نفسها خليجية لأنها نشأت هناك.