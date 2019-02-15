منافس قوي يهدد أحلام المغرب.. الشيلي تنضم رسميا لملف رباعي لاستضافة “مونديال” 2030

انضمت دولة الشيلي، إلى الثلاثي الأمريكي اللاتيني المتألف من كل من الأرجنتين، الأوروغواي، والباراغواي، من أجل إعداد ملف للترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، لتكون بذلك واحدة من أبرز الملفات المشتركة المرشحة من أجل استضافة هذه النسخة من أكبر التظاهرات الرياضية العالمية.

وحسب تقارير إعلامية أرجنتينية، فإن الثلاثي المذكور وافق على دخول الشيلي في الملف المشترك، وذلك حتى يكون الملف قويا، وينال أكبر عدد ممكن من الدعم، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة الإعداد لهذه التظاهرة بالنسبة للدول المشاركة.

وأكدت المصادر نفسها، أن الاتحادات المحلية لهذه الدول الأربعة، ستعقد خلال الأسابيع القادمة مجموعة من الاجتماعات واللقاءات، من أجل وضع تصور موحد بخصوص طريقة التقدم، وكذا الحملات التي ستقوم بها في المستقبل القريب من أجل الترويج لملفها.

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وسيكون الملف الأمريكي اللاتيني واحدا من أقوى الملفات المتنافسة، كا أنه من المرتقب أن يحظى بدعم أمريكا الشمالية، وكل دول القارة، بعد الدعم الكبير الذي قدمه “الكومنبول” للملف الثلاثي الأمريكي، الكندي، والمكسيكي، في مونديال 2026، بالإضافة إلى أنه يحمل حمولة تاريخية، إذ أن نسخة 2030 ستكون هي الذكرى الـ100 لانطلاق هذه المنافسة (سنة 1930)، والتي نظمت حينها أيضا في الأوروغواي.

وسينافس الملف الأمريكي اللاتيني الرباعي، ملفا أوروبيا مشتركا آخرا، أعلن هو الآخر رغبته الرسمية في الترشح، وينال دعم الاتحاد الأوروبي للعبة، هو الملف البريطاني الإرلندي، الذي دشن الأسبوع الماضي، أولى اجتماعاته بهذا الخصوص من العاصمة الإيطالية روما.

كا لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تشكيل ملف مشترك يضم كل من إسبانيا، البرتغال، والمغرب، على الرغم من تأكيد العديد من وسائل الإعلام الإسبانية على أن هذا الثلاثي سيقدم ملفا مشتركا يضم للرة الأولى بلدان من قارتين مختلفتين.