فنان عربي تنبأ بوفاته على “فايسبوك”.. وبعد يوم واحد مات فعلا!

بعد يوم من تدوينته، التي قال فيها إنه سيموت مقتولا بقبلة كتعبير مجازي، رحل أول أمس الأربعاء، المخرج المسرحي، والممثل السوري، فرحان خليل، إلى دار البقاء ، عن عمر ناهز 65 سنة.

وتوفي الفنان السوري بنوبة قلبية حادة، مخلفا صدمة لدى جمهوره، خصوصا أن الوفاة صادفت نشره تدوينة فايسبوكية ذكر فيها الموت حتى ولو كان ذلك مجازيا.

الفنان الراحل كتب في تدوينته: “قالت لي العرّافة: ستخرج عشيقتك من المالح في زرقة الماء وتدخل في جسد صنوبرة فتية التكوين، ستعوي الذئاب حولها وتموت أنت مقتولا بقبلة”.

ويعتبر الفنان فرحان خليل من بين كبار الفن المسرحي في سوريا، وتوفي بعد أسبوع من الانتهاء على الإشراف على إخراج مسرحية بعنوان “المعمل”.