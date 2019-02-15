في عيد الحب .. الإعلامية إيمان أغوتان تتبرع بأعضائها بعد موتها – صور

سجلت الإعلامية، إيمان إغوتان، أمس الخميس، اسمها في سجل المتبرعين بالأعضاء بعد الموت، تزامنا مع عيد الحب.

وشاركت إيمان مع أصدقائها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورها أثناء توقيع وثائق التبرع في المحكمة الابتدائية بطنجة.

الإعلامية

وقالت إيمان، في تعليقها “يوم عيد الحب، في هذا الْيَوْمَ السعيد سجلت اسمي في سجل المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة، وذلك بالمحكمة الابتدائية بطنجة .. فرحة العطاء ولو كان نية موقوفة التنفيذ لا تعادلها فرحة!!!”.

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وكشفت إيمان أنها ليست الوحيدة من قام بهذه الخطوة، بل إنها كانت جماعية، إذ أضافت “شكرا للبروفيسور أمال بورقية على بادرة التوقيع الجماعي، وعلى نضالها المستميت، وشكرا للرائعين إلهام، ويوسف، الذين تجاوبوا مع النداء”.

وشجعت إغوتان على التبرع بالأعضاء بعد الموت، وقالت: “بادروا أصدقائي، وصدقوني أن الشعور لحظة التوقيع لا يوصف”.

يذكر أن إغوتان صحافية في قناة “ميدي 1 تيفي”، ومقدمة برنامج “بدون حرج”.