بعد حفله المثير للجدل بالبيضاء.. إنريكو ماسياس للمغاربة: أنتم شعب راقي كالملك

قال الفنان الفرنسي إنريكو ماسياس، إن الشعب المغربي، شعب راقي كالملك محمد السادس، بعد انتهائه من الغناء في حفله الذي أقيم ليلة أمس الخميس، في سينما ميغاراما بالدار البيضاء، بمناسبة عيد الحب.

وتفاعل الجمهور الذي حضر لحفل ماسياس مع قوله: “أنتم شعب راقي كالملك”، بالتصفيق والهتاف.

وشهد الحفل حضورا مهما من الجمهور المغربي، في وقت تجمهر العشرات من مناهضي التطبيع مع إسرائيل، أمام سينما “ميغاراما” بمنطقة عين الذئاب في الدار البيضاء، احتجاجا على حفل حفله مطالبين بإلغاءه، بسبب دفاعه عن الاحتلال الصهيوني لفلسطين.

وحمل المحتجون من جمعية التضامن مع فلسطين، والمرصد المغربي ضد التطبيع، وبعض الوجوه من حزب العدالة والتنمية، والعدل والإحسان أعلام فلسطين، مرددين شعارات ضده.

وقال إنريكو ماسياس، في مقابلة تلفزية على “RMC”، إنه “لايهتم بالتهديد بالمقاطعة”، واصفا المغرب ببلد التسامح، وأنه لن يتراجع عن حفله بسبب بعض الأشخاص.