رسميا.. فالفيردي يمدد عقده مع برشلونة

أنهى فريق برشلونة الإسباني الشائعات التي كانت تحوم حول مدرب الفريق إرنستو فالفيردي، وأعلن بشكل رسمي بقاءه مع الفريق إلى غاية نهاية الموسم الرياضي المقبل، مع إمكانية تمديد العقد لموسم إضافي آخر.

وأعلن النادي الكتلوني، صباح اليوم الجمعة، على موقعه الرسمي، توقيع فالفيردي لعقد جديد مع النادي، سيبقيه على رأس الإدارة التقنية للنادي، حتى نهاية موسم 2020/2021، مع إمكانية تمديد العقد لموسم إضافي.

ومن المرتقب أن يتحدث المدرب الإسباني عن عقده الجديد مع البارصا، خلال الندوة الصحفية التي سيعقدها مساء اليوم الجمعة، والتي تسبق مباراة الفريق أمام بلد الوليد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز يوم غد السبت.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني، كما أنه ينافس بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى الإبقاء على فالفيردي.