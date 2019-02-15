انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير خارجية البحرين: إيران أهم من فلسطين ونتنياهو سيزورنا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 12:47 مساءً - قال وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، إنه يؤمن بأنه ستُقام علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مستقبلاً، فيما أكد أن المشكلة مع إيران أهم من القضية الفلسطينية.

جاء تصريح الوزير البحريني رداً على سؤال حول موعد الانفراج بالعلاقات بين إسرائيل والبحرين، وموعد دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لزيارة البحرين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها الإلكتروني، مساء الخميس، صحفياً إسرائيلياً يسأل "بن خليفة" أثناء تنقّل المسؤولين بين قاعات مؤتمر وارسو في بولندا؛ إن كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيتلقّى دعوة لزيارة البحرين، فأجاب أنه يعتقد أن "هذه الأمور ستحدث عندما يحين وقتها".

إيران أهم من القضية الفلسطينية

كما اعتبر وزير الخارجية البحريني خلال ندوة في "وارسو" أن مواجهة ما وصفه بـ "التهديد الإيراني"، يعد "أخطر وأهم" من القضية الفلسطينية في الوقت الحالي.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره حساب نتنياهو، على موقع "يوتيوب"، قبل أن يحذفه بعد وقت قصير من نشره.

ويبدو أن الفيديو تم تصويره بكاميرا هاتف من قبل أحد مرافقي نتنياهو، إذ ركزت الكاميرا عدة مرات على الأخير الذي كان جالساً في القاعة مع الحضور.

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وقال وزير خارجية البحرين بالفيديو: "لقد نشأنا ونحن نقول إن الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي هو أهم قضية، ويجب أن يتم حلها بهذه الطريقة أو تلك، لكن في المراحل الأخيرة رأينا تحدياً أكبر، وهو الأخطر في تاريخنا الحديث وهو تهديد الجمهورية الإيرانية".

وأضاف آل خليفة: "صحيح أن هناك خلافاً يجب أن يتم حله هو الخلاف بين إسرائيل وجيرانها، وقد تم حله مع مصر والأردن".

ويوم الخميس، ظهر نتنياهو على طاولة وإلى جانبه وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وكانت الصحيفة ذاتها كشفت، في نوفمبر من العام الماضي، أن مملكة البحرين ستُبرم معاهدة سلام مع "إسرائيل"، عام 2019.

ونقلت الصحيفة عن الحاخام الأمريكي، مارك شنير، الذي وصفته بالمعروف بعلاقاته الوثيقة مع بعض الدول العربية، قوله: إن "دول الخليج تتسابق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

وأضاف: "سنرى قريباً إقامة العلاقات رسمياً مع البحرين، وستليها شقيقاتها"، مشدداً على أن "دول الخليج تتسابق بشأن من سيقيم العلاقات مع تل أبيب أولاً".