بريطانيا تحدد هوية ضابط استخبارات روسي كمشتبه به ثالث في قضية "سكريبال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال محققون بريطانيون إنهم حددوا هوية ضابط استخبارات روسي كمشتبه به ثالث في قضية سكريبال.
وشهدت علاقة لندن وموسكو، خلال العام الماضي، فصلا جديدا من التأزم على خلفية تعرض الجاسوس السابق سيرجي سكريبال لمحاولة اغتيال باستخدام أحد غازات الأعصاب عالية السمية.
وعثرت الشرطة البريطانية، في مارس/آذار الماضي، على الجاسوس الروسي السابق وابنته يوليا فاقدي الوعي على مقعد حديقة في مدينة سالزبوري البريطانية، وكانا في "حالة حرجة"، وسرعان ما وجهت أصابع الاتهام إلى موسكو، على اعتبار أن تاريخها حافل بحوادث اغتيالات وقعت داخل لندن.
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