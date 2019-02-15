كيم يلجأ للمد والجزر لإضاءة كوريا الشمالية

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تسعى كوريا الشمالية المحرومة من الطاقة للكشف عن مصادر طاقة بديلة، مثل طاقة المد والجزر والوقود الاصطناعي المعتمد على الفحم، للحد من اعتمادها على النفط المعرض للعقوبات.

كان العثور على مصدر دائم للطاقة لا يتأثر بالعقوبات، على رأس أولويات المسؤولين الكوريين الشماليين، واستغل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، خطاب العام الجديد لدعوة البلاد إلى "زيادة إنتاج الكهرباء بشكل جذري"، ووصف صناعة الفحم بأنها "الجبهة الرئيسية لتطوير الاقتصاد"، وعلى المدى الطويل شدد على أهمية الاعتماد على الطاقة الذرية والرياح والمد والجزر، ولأنه من غير المرجح حدوث مزيد من التطوير للطاقة الذرية في أي وقت قريب، فإن بيونج يانج ستلجأ لتكنولوجيا تحويل الفحم إلى وقود بديل، كما تنظر في استخدام قوة المد والجزر في المحيط لتوليد الكهرباء.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن الفحم والطاقة المائية يعدان من موارد الطاقة الرئيسية لكوريا الشمالية، حيث تستورد بيونج يانج جميع منتجاتها النفطية والبترولية من الصين، بالإضافة لذلك تعتمد على الطاقة الشمسية حيث يمكن رؤية الألواح الشمسية في كل مكان تقريبا، وتبقى الرياح مصدر طاقة ضعيف للغاية. ويعتقد

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن الفحم والطاقة المائية يعدان من موارد الطاقة الرئيسية لكوريا الشمالية، حيث تستورد بيونج يانج جميع منتجاتها النفطية والبترولية من الصين، بالإضافة لذلك تعتمد على الطاقة الشمسية حيث يمكن رؤية الألواح الشمسية في كل مكان تقريبا، وتبقى الرياح مصدر طاقة ضعيف للغاية. ويعتقد عدد من المراقبين الأجانب أن تركيز كوريا الشمالية المستمر على العثور على بدائل للنفط، أفضل خيار للحصول على الطاقة على المدى الطويل. حيث حاول كيم جونج إيل الزعيم الراحل للبلاد، الحصول على دعم دولي لتطوير الطاقة النووية في التسعينات قبل أن تختار كوريا الشمالية في نهاية المطاف تطوير الأسلحة النووية، ودفع ذلك الأمم المتحدة إلى فرض أشد عقوبات في تاريخها على بيونج يانج. ولجأت كوريا الشمالية لاستخدام الفحم الذي تملكه بوفرة في محطات الطاقة الحرارية والمصانع، بالإضافة إلى تدفئة المنازل وصنع الأسمدة، وحتى تصنيع نوع من القماش، يسمى فينيلون. زعيم كوريا الشمالية يحاول إنعاش اقتصاد بلاده المحتضر وبشكل عام لا يُنظر للفحم على أنه بديل جيد للنفط، لأن تحويله إلى غاز غير فعال ومكلف، وكانت ألمانيا النازية آخر من استخدم هذه العملية، ولكن بالنظر إلى الخيارات المحدودة المتاحة أمام كوريا الشمالية، فهي تقنية يبدو أنها تؤتي ثمارها. حيث كشفت الوكالة أن نتائج دراسة حديثة لمعهد "نوتيلوس" أجراها ديفيد فون هيبل وبيتر هايز، الخبيرين في هذا المجال، تشير إلى أن وحدة واحدة لتحويل الفحم إلى غاز، يمكن أن تنتج وقودا اصطناعيا يصل إلى حوالي 10% من إمدادات في كوريا الشمالية من البترول. ويعتقد أن هذا المرفق هو مركز لتكنولوجيا "سي 1"، التي تستعين بالفحم لإنتاج نوع من الغاز يستخدم لإنتاج الوقود الاصطناعي والمواد الكيميائية الصناعية والأسمدة. والآن بعد أن خفضت الصين وارداتها من الفحم من كوريا الشمالية، تنفيذا لعقوبات الأمم المتحدة، أصبح هناك المزيد من الفحم المتاح لتحويله إلى وقود غازي. الأسواق الخاصة.. طريق كوريا الشمالية نحو الرأسمالية وقال التقرير إنه "يبدو أن المشروع يقدم فائدة كبيرة لكوريا، من حيث توفير الوقود للتعويض عن نقص الواردات البترولية بسبب العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي في العامين الماضيين، وذلك على الرغم من أن المشروع لن يعوض النقص في الوقود بشكل كامل". وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن اهتمام كوريا الشمالية بطاقة المد والجزر يعكس الرغبة العملية للبلاد في استغلال الموارد المتاحة. حيث قال جلين فورد الخبير في الشأن الكوري الشمالي، إنه أجرى عدة مناقشات مع مسؤولين من كوريا الشمالية بشأن طاقة المد والجزر، وحاول دعوة خبراء كوريين شماليين للمشاركة في حلقة دراسية حول طاقة المد والجزر في بريطانيا قبل عقد من الزمان. وأضاف فورد أن "الجزء الأكبر من الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية هو مورد غني لطاقة المد والجزر"، مشيرا إلى أن "هناك بعض الدراسات التفصيلية عن الإمكانات المتاحة في كوريا الجنوبية، ويمكن استغلال الموارد نفسها في كوريا الشمالية". وافتتحت أكبر محطة لتوليد الطاقة من المد والجزر في العالم في كوريا الجنوبية عام 2011، وتنتج طاقة تكفي لمدينة تضم نصف مليون مواطن. 500 مليون دولار سنويا من جيوب العمال بالخارج للزعيم الكوري الشمالي وأظهر الزعيم الكوري الشمالي ميلا قويا لاستغلال جيش البلاد المكون من مليون شخص في بناء مشاريع كبيرة، وأثبتت البلاد قدرتها على بناء محطة لتوليد الطاقة من المد والجزر، وذلك بعد أن بنت قناطر البحر الغربي عام 1986 بتكلفة 4 مليارات دولار.

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