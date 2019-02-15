انفجار طائرة نتنياهو أثناء عودته من مؤتمر وارسو

كشف القناة 13 العبرية بالتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن انفجار طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء عودته من مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط بالعاصمة البولندية وارسو، مما منع عودة نتنياهو إلى إسرائيل، حيث ينتظر إرسال طائرة خاصة من تل أبيب لإتمام العودة.

وأفادت القناة، بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اضطر لتأجيل عودته من وارسو إلى تل أبيب بسبب اصطدام قاطرة بطائرته على مدرج المطار، وأدى الاصطدام إلى انفجار عجلة الطائرة.

وتابعت القناة العبرية أن خبراء إسرائيليون قرروا بعد فحص العطل أنه خطير ويتطلب وقتا للتصليح، ما أرغم نتنياهو على البقاء ليلة إضافية في وارسو، حيث شارك في مؤتمر حول السلام والأمن في الشرق الأوسط.