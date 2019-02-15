انفجار طائرة نتنياهو أثناء عودته من مؤتمر وارسو

وأفادت القناة، بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اضطر لتأجيل عودته من وارسو إلى تل أبيب بسبب اصطدام قاطرة بطائرته على مدرج المطار، وأدى الاصطدام إلى انفجار عجلة الطائرة.
وتابعت القناة العبرية أن خبراء إسرائيليون قرروا بعد فحص العطل أنه خطير ويتطلب وقتا للتصليح، ما أرغم نتنياهو على البقاء ليلة إضافية في وارسو، حيث شارك في مؤتمر حول السلام والأمن في الشرق الأوسط.
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