شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تبدأ زيارة للأقصر وقنا لبحث مشاكل المساجد الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنظم لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، زيارة ميدانية لمحافظتى الأقصر وقنا، لمدة 4 أيام، بدأت صباح اليوم الجمعة.

وتبدأ اللجنة زيارتها من محافظة الأقصر، بزيارة مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصري، وهو مسجد أثرى، للوقوف على حالة المسجد على الطبيعة.

كما ستتوجه اللجنة إلى محافظة قنا يوم الأحد المقبل، لبحث قيام وزارة الأوقاف برفع سعر الوحدات السكنية ببرجي النورس و الفردوس، وكذلك زيارة مساجد (عبد الرحيم القناوي - و علي السيد بالعبابدة - و الحصاوية بقنا) للوقوف على حالتهم على أرض الواقع.

ويرأس الوفد البرلماني الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ويضم الوفد اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة، والدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، والنائبة أمانى عزيز وكيل اللجنة، وهويدا صالح أمين اللجنة.