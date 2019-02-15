شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان البرلمان: دعوة عاصم الجزار للمجلس الأيام المقبلة لمناقشة خطة الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان إن اللجنة ستوجه دعوة إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد، للحضور إلى البرلمان وعقد اجتماع معه لعرض خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة مع ترتيب الأولويات بما يصب فى صالح تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف إسماعيل، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه سيقدم طلبا للتشاور مع أعضاء لجنة الإسكان، حول استدعاء وزير الإسكان الجديد، لترتيب أولويات المناقشة، حيث يجب إعطاء الأولوية للعمل على ملفات القضاء على العشوائيات وتنمية موارد المياه ومحطات معالجة الصرف الصحى لاستخدامه فى أغراض أخرى.

ووجه أمين سر لجنة الإسكان التهنئة إلى الدكتور عاصم الجزار على تولى منصب وزير الإسكان، مؤكدا أنه شخصية تعلم الكثير عن الوزارة، خصوصا التخطيط العمرانى.