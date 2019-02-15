الولايات المتحدة تعبر عن قلقها بشأن الأوضاع الأمنية في ليبيا

البوابة نيوز

عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ من التوترات المستمرة في جنوب ليبيا والتي أدت لإغلاق البنية التحتية الحيوية للنفط وحرمت جميع الليبيين من الموارد الاقتصادية الحيوية.

دعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان جميع الأطراف الليبية إلى وضع ترتيب أمني مقبول بشكل متبادل يضمن سلامة عمال شركة النفط الوطنية ويسمح باستئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة في أسرع وقت ممكن لصالح جميع أبناء الشعب الليبي.

وجدد البيان تأكيد الولايات المتحدة السماح للجنة الوطنية للنفط باستئناف عملها دون عوائق، وأن تظل هذه الموارد...