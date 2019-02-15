كشف رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني "موقفه من مؤتمر ​وارسو​ وقرانا عقد في المكان وجاء تكليلا لخطوبة سابقة"، مشدداً على أنه "ليس ضد التطبيع أو ضد فتح علاقة مع ​إسرائيل​، شريطة أن تكون العلاقة متكافئة"، معتبرا أن "اجتماع وارسو تبرير لزواج غير متكافئ".

كانت هذه تفاصيل خبر حمد بن جاسم: لست ضد التطبيع مع إسرائيل شرط أن تكون العلاقة متكافئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.