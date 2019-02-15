أ.ف.ب: السفير الفرنسي يعود إلى روما بعد استدعائه للتشاور

أعلنت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو أن سفير فرنسا لدى ​إيطاليا​ الذي تم استدعاؤه منذ أسبوع للتشاور بعد تصريحات لمسؤولين إيطاليين اعتبرت مسيئة للرئيس ​ايمانويل ماكرون​، سيعود اليوم إلى روما، بحسب ما افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية.

وكان نائب رئيس الحكومة الايطالية الشعبوية لويجي دي مايو، ووزير الداخلية ​ماتيو سالفيني​ قد كثفا هجماتهما الكلامية على الرئيس الفرنسي إلى حد مطالبته بالاستقالة.