مصلحة الليطاني تقدمت باخبار امام النيابة العامة المالية ضد عدد من اصحاب المسالخ والمزارع

تقدمت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ بإخبار امام ​النيابة العامة المالية​ بوجه عدد من اصحاب ​المسالخ​ والمزارع، الذين يقومون باستثمار مسالخ ومزارع على ضفاف نهر الليطاني والتخلص من ​النفايات​ الصلبة والسائلة وجيف ​الابقار​ والمخلفات الناتجة عنها في مجرى نهر الليطاني، على نحو يدمر نظام ​المياه​ والمميزات الخاصة ببيئة النهر ويؤثر بشكل فادح على نوعية المياه ووجهة استعمالها، على نحو يتضمن ارتكاب جرائم تلويث ​البيئة​ المنصوص عنها في قانون المياه وفي قانون حماية البيئة وفي قانون المحافظة على البيئة ضد ​التلوث​ من النفايات الضارة والمواد الخطرة، وخلافا للقرار رقم 7060/ت الصادر في 9 أيار سنة 2018 الاسس التي يجب ان تقوم عليها المسالخ القائمة وخلافا للقرار قرار رقم 16/1 صادر في 21 آذار سنة 2001 الشروط البيئية لرخص الانشاء و/او الاستثمار لمزارع الابقار و/او ​الطيور​ الداجنة و/او الحيوانات الاليفة بالإضافة الى التعدي على الأملاك العامة وهدر الأموال العامة". وطلبت المصلحة من النيابة العامة المالية اقفال تلك المسالخ والمزارع بالشمع الأحمر وبشكل عاجل.

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