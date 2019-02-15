قوى الامن: توقيف شخص قام بالعديد من السرقات في البقاع الغربي وراشيا

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ أنه حصلت في الآونة الاخيرة عدّة عمليات سرقة في ​البقاع الغربي​ و​راشيا​ طالت منازل، ومحال تجارية، وكابلات كهربائية عائدة ل​مؤسسة كهرباء لبنان​.

نتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت إحدى دوريات ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي، بتاريخ ١٤/٢/٢٠١٩، من توقيف أحد المشتبه بهم في بلدة ​جب جنين​، على متن سيارة نوع "رابيد" دون لوحات، وذلك لقيامه بسرقة حديد صناعي من ورشة لإصلاح السيارات في بلدة ​كامد اللوز​، ويدعى: - ا. ص. (مواليد عام ١٩٨٣، سوري) بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ العديد من ​السرقات​ في بلدات: غزه، جب جنين وكامد اللوز، ومن ​مؤسسة الكهرباء​. سُلّم مع المضبوط الى القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة ​القضاء​ المختص.