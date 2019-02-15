منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن منخفضا جوّيا مصحوبا بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس بارد و ماطر حتى يوم الاثنين، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف ب​درجات الحرارة​ على الجبال و الداخل ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات. تتساقط ​أمطار​ متفرقة يتخللها انفرجات واسعة خلال الفترة الصباحية، تكون غزيرة مع حبات من البرد خاصة خلال الليل قد تسبب سيول وانجرافات في التربة في بعض المناطق وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تقارب الـ75 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار، تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1100 متر وما فوق وما دون في المناطق الداخلية.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا مع حبات من البرد مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب الـ75 كلم/س يرتفع معها موج البحر خاصة الفترة الصباحية مع تشكّل للسيول وانجرافات في التربة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع تساقط للثلوج بشكل متفرق على الجبال اعتباراًً من 1100 متر، تلامس ليلا 1000 متر في المناطق الداخلية.