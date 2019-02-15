محمد فنيش: لمراقبة أداء الكتل النيابية والسياسية ومحاسبتها بالانتخابات

أكد وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ ​محمد فنيش​ في حديث تلفزيوني ان "كل مسلتزمات ​الحكومة​ الالكترونية التشريعية متوفرة وعلينا ان نبدأ بالعمل وهذا وفرناه بقانون المعاملات الاكترونية"، مشددا على انه "جادون بالتعاطي بفعالية مع كل الازمات الموجودة اليوم".

ودعا فنيش الرأي العام إلى "مراقبة أداء ​الكتل النيابية​ والسياسية وأن يحاسب عندما يأتي وقت الحساب في ​الانتخابات النيابية​". وشدد على انه "لن نقصر بدورنا وسيكون هناك المزيد من الفعالية والحضور، سنرفع الصوت وسنقوم بالمبادرات"، معتبرا ان "النتائج متوقفة عند مدى تجاوب القوى السياسية معنا".

ورأى انه "من حق كل جهة سياسية ان تعبر عن رأيها وعلى الجميع اعتماد خطاب سياسي يكون لمصلحة البلاد والابتعاد عن التحريض". وتوجه إلى السياسيين بالقول: "قدموا للرأي العام ما يعزز موقفكم بالادلة ولا تجعلوها مادة تستخدمها القوى الخارجية". وقال: "هناك نفس جديد في الحكومة، ولنا مصلحة بعلاقات جيدة مع ​سوريا​ إن في ​الكهرباء​ أو في التجارة أو في موضوع السوريين".