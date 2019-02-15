اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة الى ان ما نفذ بإتفاق الطائف تنفيذ انتقائي، والبنود الاصلاحية لم تنفذ منه. واوضح ان القانون الانتخاب النسبي على اساس لبنان دائرة واحدة هو مدخل لعملية اصلاحية كاملة متكاملة، وحين يصبح النائب عن كل لبنان يتحول الخطاب الى خطاب وطني.
وشدد خواجة في حديث تلفزيوني، على قبول اي مساعدة من بلد شقيق وصديق ما دام لا تمس بسيادتنا، داعيا الى قبول المساعدة الايرانية في موضوع الكهرباء. واكد ترحيبه بقرار السعودية رفع الحظر بالسفر الى لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر خواجة دعا لقبول المساعدة الايرانية في ملف الكهرباء: لقبول اي مساعدة لا تمس بالسيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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